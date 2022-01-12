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Общество12 января 2022 6:38

В Коми жители поселка остались без тепла в морозы из-за отказа насосов

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Жители поселка Синдор остались на некоторое время без отопления в морозный день. Из-за холодов властям района пришлось объявить актированный день для школьников младшего звена.

По словам местных жителей, с утра они заметили, что трубы начинают остывать, а к началу рабочего дня и вовсе стали холодными. Свои возмущения они высказали в социальных сетях, где на проблему оперативно отреагировали местные власти.

Как сообщает БНК со ссылкой на администрацию поселка, в населенном пункте, скорее всего, отказали насосы, которые подают воду.

- Вероятно, на тепловом пункте произошел перепад электроэнергии, из-за которого система автоматически прекратила работу. К 9 утра ситуация уже нормализовалась, тепло есть в домах, - заверили местные власти.