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Происшествия12 января 2022 8:24

В Коми женщина пыталась улететь в Баку и лишилась 24 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники украли у жительницы Ухты 1985 года рождения 24 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина собиралась купить авиабилеты из Ухты в Баку. Она нашла аккаунт туроператора в Instagram и перешла к оформлению заказа. При этом деньги нужно было перевести на указанный банковский счет. Ухтинка так и поступила, и с ее счета списалось около 24 тысяч рублей. Однако улететь в азербайджанскую столицу женщине так и не удалось, поскольку она не получила билеты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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