Пенсионерам Коми хотят проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

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Пенсионерам могут проиндексировать пенсии на 8,6%, что выше нынешнего уровня инфляции. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства РФ.

По мнению главы государства, принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции, поэтому властям стоит задуматься об увеличении индексации на 0,2%.

Путин поручил заняться этим вопросом в ближайшее время.

- Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции, - заявил президент.

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