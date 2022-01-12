На перевозку спортсменов во время ЧМ по хоккею в Коми потратят 5 миллионов рублей

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В Сыктывкаре планируют потратить 5,3 миллиона рублей на перевозку спортсменов во время чемпионата мира по хоккею. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 5,34 миллиона рублей. Заказчиком выступает Центр спортивной подготовки сборных команд. Деньги будут выделены из регионального бюджета. Оказание услуг по организации передвижения разделено на два периода: с 7 по 14 марта и с 26 марта по 4 апреля. Общее количество машино-часов составит 1520.

Подрядчик должен иметь лицензию на перевозку пассажиров автобусами. Это должны быть внешне одинаковые транспортные средства белого цвета не старше 2017 года выпуска и вместительностью на 45 пассажирских мест.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд состоится в Сыктывкаре весной этого года. Матчи группы «Б» запланированы с 8 по 13 марта, группы «А» — с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные девяти стран.

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