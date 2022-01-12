Два жителя Коми трагически погибли во время поездки на снегоходе

Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погибла два жителя Усть-Цилемского района. Мужчина на снегоходах провалились под лед и утонули.

По данным начальника ГУ МЧС по Коми Алексея Пархомовича, инциденты произошли в конце ноября 2021 года, когда лед на реках еще не окреп. Первая трагедия случилась 17 ноября в 15 км вниз по течению от села Новый Бор, вторая - 25 ноября возле деревни Захарвань.

Всего в Коми на данный момент действуют 77 ледовых переправ. Позже это число будет увеличено до 98, заявил Пархомович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело утонувшего в Коми 27-летнего отца двоих детей могло унести течением (подробности)