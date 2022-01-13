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Происшествия13 января 2022 4:15

В результате аварии в Сыктывкаре пострадали три 11-летних девочки

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В ГИБДД Сыктывкара сообщили подробности аварии, которая произошла накануне, 12 января, днем. По информации ведомства, в результате случившегося пострадали три несовершеннолетние.

Установлено, что водитель 32-летний Volkswagen Jetta начал разворачиваться на Сысольском шоссе, не уступив дорогу встречному Toyota RAV4 с 62-летним мужчиной за рулем. В результате произошедшего водитель Toyota RAV4 врезался в фонарный столб.

В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадали три 11-летние пассажирки, которые находились во внедорожнике.

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