Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит более 520 тысяч рублей

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В России проиндексируют материнский капитал, и с 1 февраля 2022 года его размер составит более 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Как объяснили в ведомстве, в 2022 году размер капитала за первого ребенка составит 524,5 тысяч рублей. Годом ранее сумма была равно более 480 тысячам рублей. На второго же ребенка в этом году предусмотрена сумма в размере 693,1 тысяч рублей, при условии, что семья не получала маткапитал за первого ребенка, уточнили в министерстве.

В целом материнский капитал проиндексируют на 8,4%. Данные изменения коснутся более 16 млн россиян.

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