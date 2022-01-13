Прокуратура Коми заинтересовалась складом трупов бездомных собак

Фото: vk.com/usinskbs

В одном из ангаров Усинска обнаружен целый склад трупов собак. Тело убитых животных нашли горожане, которые и дали огласку инциденту. После размещения новости в социальных сетях и СМИ случившимся заинтересовалась республиканская прокуратура.

- ОМВД России по Усинску организовано проведение проверки. В соответствии с предоставленными законом полномочиями прокуратура города взяла на контроль ход и результаты проведения данной проверки, - заявили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел на январских каникулах. Трупы девяти собак были завалены покрышками в одном из ангаров города. По словам очевидцев, у многих животных были видны травмы головы. На момент обнаружения псов с них еще капала кровь и не было трупного окоченения, говорят свидетели.

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