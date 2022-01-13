Жителю Коми ужесточили наказание за то, что он ранил ножом приятеля

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Верховный суд Коми ужесточил наказание местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале прошлого года. Воркутинец выпивал со знакомым и ударил его ножом в грудь. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. По версии защиты, мужчины «ради интереса» решили поочередно обменяться ударами руками в область пресса. Однако потерпевший не захотел получать ответный удар. После этого между ними возникла борьба, которую пытался остановить хозяин квартиры. Подсудимый воспринял действия хозяина как угрозу. Он взял нож и взмахнул перед собой. Однако в этот момент хозяин внезапно шагнул в его сторону и получил удар ножом. Адвокат просил оправдать воркутинца. В итоге злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Государственный обвинитель с таким решением не согласился. Верховный суд Коми вынес новый приговор, согласно которому воркутинец будет отбывать эти три года в исправительной колонии общего режима.

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