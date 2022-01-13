В Сыктывкаре двое студентов украли новогоднюю инсталляцию

Фото: пресс-служба управления МВД по Коми

В Сыктывкаре двух студентов подозреают в хищении новогодней инсталляции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Декоративное новогоднее светящееся украшение в форме лисы пропало в одну из ночей. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Полицейские установили личности подозреваемых по записям с камер. Ими оказались двое студентов сыктывкарского техникума. Молодых людей задержали. Кроме того, у них изъяли краденую инсталляцию. Студенты не смогли объяснить, зачем совершили кражу, заявив, что были пьяны. Возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору.

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