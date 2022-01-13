В Сыктывкаре с 14 по 16 января будут ловить пьяных водителей

Фото: ГИБДД Сыктывкара

С пятницы, 14 января, по воскресенье, 16 января, в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В пятницу вечером в Сыктывкаре пройдут массовые проверки автомобилей. Это нужно для того, чтобы пресечь грубые нарушений правил дорожного движения. В первую очередь, речь идет о пьяных водителях, а также о тех, кто отказывается проходить медосвидетельствование.

За вождение в пьяном виде грозит штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. За повторную нетрезвую езду или повторный отказ от освидетельствования грозит уже уголовная ответственность.

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