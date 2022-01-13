В больницах Коми появилось оборудование для слабослышащих и глухих граждан

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В медицинских учреждения Коми появилось оборудование для слабослышащих и глухих граждан. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В больницах и поликлиниках установили дополнительный номер телефона с функцией приема и отправки СМС. Теперь люди с проблемами со слухом могут записаться на прием к врачам, получить ответы на вопросы по их лечению, обеспечению лекарствами, написав сообщение. Кроме того, медучреждениям рекомендовали записывать информацию для слабослышащих на бумаге либо в виде заметок на телефоне.

При проведении диагностических процедур, где необходимо озвучивать голосом команды рекомендовали предусмотреть возможность обслуживания таких пациентов через подачу световых сигналов либо распечатанных табличек. В Минздраве добавили, что нужно предусмотреть возможность внеочередного приема инвалидов по слуху в сопровождении сурдопереводчика.

С номерами лечебных учреждений, где на прием могут записаться слабослышащие и глухие, можно ознакомиться на сайте Минздрава Коми.

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