Трем семьям из Коми с девятью детьми выплатили 20,3 млн рублей

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Пресс-служба правительства Коми сообщила, что в республике три многодетные семьи получили 20,3 миллиона рублей. В пресс-службе уточнили, что родители воспитывают девятерых и более детей.

По предоставленной информации, выплаты получили семьи из Усинска, Усть-Куломского и Корткеросского районов еще в канун Нового года.

Всего в 2021 году на эти цели было предусмотрено 20,4 млн рублей.В 2022 году планируют выделить 28 млн руб. Деньги можно направить на строительство или покупку жилья.

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