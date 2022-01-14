В Сыктывкаре 63-летняя женщина зарезала своего возлюбленного ножом

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Следком Сыктывкара сообщил, что в республике 63-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве своего сожителя. В настоящий момент в отношении фигурантки уголовного дела завершено расследование.

Следователи считают, что в октябре 2021 года между обвиняемой и ее 61-летним возлюбленным во время распития алкогольных напитков произошла ссора. Во время конфликта она не удержалась, схватила нож и ударила им в грудь обидчика.

От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Следователи отметили, что обвиняемая свою вину признала полностью. Вскоре дело будут рассматривать в суде.

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