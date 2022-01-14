В Сыктывдинском районе Коми погиб работник при валке леса

Фото: rkomi.ru.

В Коми в канун Старого нового года произошел несчастный случай. Погиб работник валки леса. Подробности сообщает Государственная инспекция труда региона.

Как говорится в официальном сообщении, трагедия произошла 12 января 2022 года на территории Сыктывдинского района республики. В Чернамском лесничестве работник при валке леса получил травмы, не совместимые с жизнью, которые привели к летальному исходу.

Уточняется, что сейчас организована комиссия по расследованию несчастного случая. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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