Сыктывкарец украл карту знакомого и полмесяца тратил деньги

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 49-летнего местного жителя обвиняют в краже с банковской карты 23 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце апреля сыктывкарец нашел у себя дома банковскую карту знакомого, с которым он ранее выпивал. В течение двух недель житель столицы Коми совершал покупки в продуктовых магазинах. Каждый раз он покупал товары на сумму менее тысячи рублей. В общей сложности мужчина потратил почти 23 тысячи рублей. Сыктывкарец признал свою вину, но ущерб не возместил. Уголовное дело направили в суд.

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