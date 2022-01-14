Жителя Коми будут судить за мошенничество с акциями и ноутбуками

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В Коми 36-летнего бывшего жителя Воркуты обвиняют в мошенничестве при продаже акций. Об этом сообщили пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2007 году молодой человек с соучастниками украл деньги ООО «Регион Капитал» и ЗАО «Банк Русский Стандарт». Фигурант должен был подбирать человека, готового выступить в роли продавца поддельных именных ценных бумаг. Уточняется, что речь шла об акциях ОАО «АЭК «Комиэнерго». Вместе с этим человеком злоумышленники хотели продать несуществующие акции ООО «Регион Капитал». В итоге за фальшивые ценные бумаги они получили 806 тысяч рублей.

Кроме того, в том же году фигурант предложил двум знакомым женщинам реализовать мошенническую схему обналичивания денег при покупке в кредит ноутбуков. В результате они украли 93 тысячи рублей, принадлежащие ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Мужчина находился в федеральном розыске с 2009 по 2021 год. Его задержали, и уголовное дело направили в суд. Сообщников воркутинца осудили ранее.

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