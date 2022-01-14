Группу воркутинцев осудили за крупные коррупционные преступления

Фото: архив КП.

Шесть воркутинцев выслушали приговор суда. На скамье подсудимых они оказались за получение взяток в значительном и крупном размере в составе организованной группы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

В сообщении пресс-службы говорится, что у одна из воркутинок, работник сферы образования, с начала 2013 года по сентябрь 2016-го решила организовать группу, чтобы всем вместе брать взятки за фальшивые документы и справки про утрату профтрудоспособности или же наоборот с целью подтверждения возможности работать в горнодобывающей отрасли.

Предприимчивая воркутинка привлекла в свою банду аж шесть сотрудников различных медучреждений и даже сотрудника Роспотребнадзора и разработала схему распределения денег между членами группы.

К примеру, размер взятки определялся подсудимой исходя из должности, которую занимал обратившийся к ней работник угольной промышленности, после согласования с участниками организованной группы размера части взятки, которая причиталась им. А уже после деньги воркутинка передавала подельникам.

За более чем три года банда совершила множество коррупционных преступлений. В результате суд назначил как многомиллионные штрафы подсудимым, так и наказания в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и прочих условных сроков. Приговор не уступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба с коррупцией

В Коми отправили в отставку председателя Контрольно-счетной комиссии (подробности)