В Сыктывкаре в ДТП пострадал новорожденный малыш

Фото: ГИБДД по Коми.

Сегодня, 14 января, в ДТП в Сыктывкаре пострадал малыш 2021 года рождения. Авария случилась в Орбите, подробности сообщает ГИБДД по Коми.

ДТП произошло в районе 12 часов дня. Водитель 1992 года рождения на машине Газ ехал по Петрозаводской в сторону Тентюковской и не учел безопасную дистанцию. В результате налетел на Рено Логан, машина под управлением водителя 1982 года рождения попутно двигалась впереди.

В аварии пострадал малыш 2021 года рождения, который находился в Рено в детском кресле. Ребенок получил ушиб мягких тканей головы.

В сообщении ведомства отмечается, что водитель автомашины Газ, водительский стаж которого составляет 2 года, за последний год привлекался к ответственности за нарушения ПДД два раза. Тем временем, водитель Рено со стажем с 2006 года нарушал ПДД 12 раз в течение последнего года.

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