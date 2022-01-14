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Происшествия14 января 2022 14:27

Следователи Коми завели уголовное дело по факту гибели слесаря из Ухты

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Следователи Ухты возбудили уголовное дело по факту гибели работника строительной организации, сообщает СУ СК по Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, в декабре прошлого года в районе села Тобысь во время производства работ вблизи газового трубопровода машинист управлял трубоукладчиком и вдруг совершил наезд на своего коллегу. Слесарь по монтажу трубопровода не выжил, скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что сейчас назначена судмедэкспертиза, изучается документация, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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