Житель Коми украл из торговой палатки продукты и восемь шапок

Фото: архив КП

В Вуктыле местного жителя 1955 года рождения подозревают в краже продуктов и одежды из торговой палатки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, утром злоумышленник разрезал брезент, проник в торговую палатку и украл оттуда товар. Сумма ущерба оставила 18 тысяч рублей. Злоумышленник завладел продуктами питания и одеждой. В частности, подозреваемый взял восемь шапок. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный житель Коми за день совершил две кражи

Ему попыталась помешать женщина