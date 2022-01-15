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Происшествия15 января 2022 7:00

Житель Коми украл из торговой палатки продукты и восемь шапок

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Вуктыле местного жителя 1955 года рождения подозревают в краже продуктов и одежды из торговой палатки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, утром злоумышленник разрезал брезент, проник в торговую палатку и украл оттуда товар. Сумма ущерба оставила 18 тысяч рублей. Злоумышленник завладел продуктами питания и одеждой. В частности, подозреваемый взял восемь шапок. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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