В Сыктывкаре столкнулись Chevrolet и Renault: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 января, в Сыктывкаре столкнулись Chevrolet Lacetti и Renault Koleos, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 7:31. Мужчина 1980 года рождения ехал за рулем Chevrolet ехал по улице Печорской со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса. Водитель решил повернуть на прилегающую территорию дома №28/2, но не уступил дорогу Renault. В итоге машины столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка Renault 1977 года рождения. Она получила ушиб грудной клетки. Госпитализация женщине не потребовалась.

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