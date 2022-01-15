В Коми столкнулись четыре авто: пострадала женщина

Фото: архив КП

В Ухте столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадала женщина 1973 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в час дня. Водитель 1994 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21110 по дороге Ухта-Дальний. На первом километре он не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Niva. После этого ВАЗ врезался в Mazda, которая была за Niva. Далее Mazda выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mazda 1973 года рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушиб грудной клетки. Госпитализация женщине не потребовалась.

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