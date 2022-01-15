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В субботу 15, января, скончался один из первых дикторов Коми радио и телевидения Виктор Шерстнев. Ему было 90 лет.

Шерстнев был одним из первых дикторов Коми телевидения. Именно он являлся лицом сначала Сыктывкарской студии телевидения, а затем — Государственной телерадиовещательной компании «Коми гор». Шерстнев родился в 1931 году в городе Котельничи Кировской области. Он окончил Кировский педагогический институт, занимался легкой атлетикой. После службы в армии работал тренером.

Профессиональную карьеру в телевизионной журналистике начинал в Кирове, продолжил и завершил ее в Сыктывкаре. Шерстнев также работал спортивным комментатором на радио. Он участвовал в создании телевизионной летописи «Годы великих свершений», посвященной 50-летию государственности Коми. Как сообщает телеканал «Коми гор», трудовую деятельность Виктор Шерстнев окончил в июле 2004 года.

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