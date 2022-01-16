За неделю в Коми изъяли два охотничьих ружья

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За неделю в Коми изъяли две единицы охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства выявили семь правонарушений в области оборота оружия. Росгвардейцы изъяли две единицы охотничьего оружия, а также рассмотрели 170 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

К административной ответственности привлекли владелец оружия, который вовремя не сообщил о том, что переехал. Кроме того, составлен административный протокол в отношении человека, транспортировавшего оружие в собранном и расчехленном виде.

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