За неделю в Коми изъяли два охотничьих ружья

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми
За неделю в Коми изъяли две единицы охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.
Сотрудники ведомства выявили семь правонарушений в области оборота оружия. Росгвардейцы изъяли две единицы охотничьего оружия, а также рассмотрели 170 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.
К административной ответственности привлекли владелец оружия, который вовремя не сообщил о том, что переехал. Кроме того, составлен административный протокол в отношении человека, транспортировавшего оружие в собранном и расчехленном виде.
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