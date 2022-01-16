В Сыктывкаре женщина врезалась в пожарную машину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 января, в Сыктывкаре столкнулись Kia Sportage и пожарный КамАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.30. Женщина 1980 года рождения ехала на Kia по Сысольскому шоссе в сторону Пушкинского проезда. На регулируемом перекрестке с улицей Маркова она не уступила дорогу служебной машине МЧС. КамАЗ ехал с включенным проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В итоге машины столкнулись. В результате ДТП водитель Kia получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация женщине не потребовалась.

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