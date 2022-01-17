Жителям Коми хотят запретить покупать алкоголь в выходные

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В России хотят ограничить продажу алкоголя. В частности, запретить реализовывать спиртное в магазинах на выходных, в барах и ресторанах же выпить будет можно. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, новый закон защитил бы здоровье граждан.

Свою позицию парламентарий аргументирует тем, что в странах Европы такая практика существует и показала существенные результаты. В государствах, где запрещена продажа алкоголя в выходные, население здоровее, говорит Хамзаев.

— Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя, — цитирует депутата издание Ura.ru.

Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».

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