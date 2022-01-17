В сгоревшем частном доме в селе Коми обнаружены тела троих мужчин и женщины

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Стали известны подробности страшного пожара, унесшего жизни четверых жителей села Ношуль. Как сообщили в МЧС по Коми, в огне сгорели трое мужчин и одна женщина.

В ведомстве уточили, что сообщение о возгорании поступило к ним в 01:40. Очевидцы рассказали, что горит дом на Колхозной улицей, возможно, внутри остались люди. Буквально за считанные минуты спасатели прибыли к месту пожара, однако человеческих жертв избежать не удалось. После полной ликвидации возгорания на пепелище дома были обнаружены тела несчастных.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

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