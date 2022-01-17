В Коми 57-летняя женщина заживо сгорела в пожаре в частном доме

Фото: архив "КП"

В Коми произошел очередной смертельный пожар, в котором погибла жительница села Озел Сыктывдинского района. О трагедии сообщили в МЧС по республике.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в большом частном доме накануне, 16 января, в 11:12. Экстренно прибывшие на место спасатели смогли полностью ликвидировать огонь к 16:37. На месте инцидента пожарные обнаружили бездыханное тело женщины, которая погибла в огне.

Установлено, что на момент смерти погибшей было всего 57 лет. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин гибели.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в доме из-за неосторожного обращения с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны причины пожара в Ношуле, в котором погибли четыре человека (подробности)