Коми полицейские вернулись из командировки на Северном Кавказе

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Сводный отряд МВД по Коми вернулся из длительной служебной командировки на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На вокзале в Сыктывкаре полицейских встретили представители руководства МВД по Коми во главе с врио министра Юрием Марченко, а также коллеги и семьи сотрудников. Командир отряда доложил, что все задачи, поставленные перед бойцами, выполнены. Правоохранители занимались охраной общественного порядка и общественной безопасности на Северном Кавказе. За это были награждены 12 сотрудников. Полицейские находились в командировке в течение шести месяцев.

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