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Общество18 января 2022 6:47

В Сыктывкаре пропал 21-летний Дмитрий Савкин

Источник:kp.ru
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Фото: «Лизы Алерт»

Фото: «Лизы Алерт»

В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропал 21-летний Дмитрий Савкин. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, сыктывкарец ушел из дома 14 января, с тех пор он не выходит на связь с близкими и его местонахождение неизвестно. Обеспокоенная семья Дмитрия Савкина написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам.

Приметы пропавшего: рост 175, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день пропажи на Дмитрие была черная куртка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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