В Сыктывкаре мужчина умер в офисе страховой компании

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре при трагических обстоятельствах умер житель Коми. О его смерти сообщила региональная Гострудинспекция, в которую накануне поступила информация о гибели работника.

В ведомстве рассказали, что мужчина умер в результате несчастного случая, однако иные подробности трагедии не раскрываются. Известно лишь, что смертельный инцидент произошел в помещении страховой компании города.

Как удалось выяснить «КП-Коми», погибшим является работник Сыктывкарского участка Сосногорской автобазы ООО «ТрансАвтоСнаб».

По данному факту начата проверка. Инспекция намерена провести расследование и выяснить обстоятельства гибели мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Коми в смертельной аварии погиб 56-летний водитель Skoda Octavia (подробности)