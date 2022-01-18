В Сыктывкаре мужчина умер в офисе страховой компании

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре при трагических обстоятельствах умер житель Коми. О его смерти сообщила региональная Гострудинспекция, в которую накануне поступила информация о гибели работника.
В ведомстве рассказали, что мужчина умер в результате несчастного случая, однако иные подробности трагедии не раскрываются. Известно лишь, что смертельный инцидент произошел в помещении страховой компании города.
Как удалось выяснить «КП-Коми», погибшим является работник Сыктывкарского участка Сосногорской автобазы ООО «ТрансАвтоСнаб».
По данному факту начата проверка. Инспекция намерена провести расследование и выяснить обстоятельства гибели мужчины.
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