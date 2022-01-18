В Сыктывкаре пропала 89-летняя Ангелина Щанова, страдающая потерей памяти

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре бесследно пропала 89-летняя пенсионерка Ангелина Щанова. О поисках женщины сообщили в социальных сетях волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В ориентировке говорится, что Ангелина Федоровна ушла из дома 17 января в неизвестном направлении и не вернулась. Поиски пожилой горожанки усложняются тем, что женщина страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве.

В день исчезновения Ангелина Щанова была одета в разноцветное платье, бежевую жилетку, серые валенки с цветком на боку и белую драповую шапку.

Приметы пенсионерки: рост 150 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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