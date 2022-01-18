Роспотребнадзор Коми рекомендовал властям Сыктывкара закрыть школы на карантин

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В Сыктывкаре решается вопрос о закрытии школ на карантин. С такой инициативой выступил региональный Роспотребнадзор.

Ведомство направило рекомендации администрации города, которая должна определиться с формой обучения в ближайшее время. По данным издания «Комиинформ», решение может быть принято уже днем 18 января.

Добавим, что в республике начало расти количество инфицированных коронавирусом, а также растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. К тому же, в Коми уже найдено более 20 случаев заражения «омикроном», который в 4,2 раза заразнее предыдущего штамма.

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