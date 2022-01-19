Маньяка, убившего и расчленившего 17-летнюю Валентину Цывунину из Коми, приговорили к 21 году заключения

Фото: из личного архива Валентины Цывуниной

В Коми к 21 году заключения приговорили 39-летнего жителя Воркуты, убившего и расчленившего 17-летнюю Валентину Цывунину. Суд признал фигуранта уголовного дела, которого уже окрестили маньяком, виновным в убийстве.

В суде установлено, что в апреле 2016 года он подвозил девушку из Воркуты в Воргашор и убил ее во время ссоры, а после расчленил ее тело. Позже фрагмент тела девушки нашли у теплотрассы Воргашор и Северный.

Также установлено, что в мае 2015 года подсудимый в Костромской области также подвез и убил несовершеннолетнюю девушку, а после спрятал ее тело. За это убийство злоумышленник в 2018 году получил 12 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Суд принял решение назначить наказание по совокупности приговоров в виде 21 года лишения свободы в колонии особого режима.

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