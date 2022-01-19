Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова прокомментировала отказ от карантина в школах

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Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова в эфире программы «Пять минут с мэром» прокомментировала накануне, 18 января, решение не вводить карантин в школах.

– Ситуация с заболеваемостью детей ОРВИ, гриппом и ковидом находится на постоянном контроле администрации Сыктывкара. На сегодня из 1260 классов закрыто на карантин лишь семь. Будем и дальше отслеживать обстановку и о принятом решении в обязательном порядке уведомим педагогов и родительское сообщество, – пояснила мэр.

По ее словам, в конце недели в Коми проведут анализ уровня заболеваемости детей, а решение об объявлении карантина примут уже после проверки.

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