Глава Коми сообщил, что намерен подобрать «честное и бескорыстное» правительство

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба накануне, 18 января, сообщил в своем видеообращении к жителям республики, что не намерен затягивать процесс формирования нового состава правительства. По его словам, для него важно, чтобы кандидат был «честен и бескорыстен».

– Принципы формирования нового состава правительства республики: советуюсь и слушаю предложения лидеров общественных мнений, депутатов Госсовета. При прочих равных условиях для меня очень важно, чтобы человек был профессионален, честен и бескорыстен, пришел работать для повышения уровня жизни в республике и улучшения экономических показателей. Приоритет будет отдан человеку, знающему республику и понимающему ее особенности, ему потребуется меньшее количество времени, чтобы войти в процесс, – заявил он.

По словам Уйбы, он заинтересован «как можно быстрее» сформировать новый состав правительства, так как у него «очень большие планы». Среди таковых окончание до 2026 года плана диверсификации экономики региона с открытием более 5 тыс. новых рабочих мест.

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