В Коми Chevrolet Niva вылетела в кювет: трое пострадали

Фото: УГИБДД по Коми

В Коми на трассе Сыктывкар - Ухта произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоиснпекции, ДТП случилось на 42 км автодороги накануне, 18 января, в десять вечера.

45-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением авто и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. В результате аварии водитель и двое пассажиров получили травмы, которые, к счастью, госпитализации не требовали.

По данному факту начато разбирательство.

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