Все случаи заражения омикроном в Коми произошли среди вакцинированных и переболевших ковидом пациентов

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружено 23 факта заражения омикроном. Данный показатель - это официально подтвержденные случаи инфицирования новым штаммом коронавируса.

Как сообщили «КП-Коми» в Минздраве Коми, 19 пациентов с омикроном выявлены в Сыктывкаре и по одному случаю заражения найдено в Сосногорске, Сыктывдинском, Корткеросском и Прилузском районах. Все зараженные пациенты либо когда-то прививались от ковида, либо ранее уже перенесли болезнь.

Как передает телеканал «Юрган», почти все инфицированные (лишь двое госпитализированы в в больницу) переносят болезнь в легкой форме, так как у них имеются антитела.

Также по словам медиков, случаев заболевания омикроном куда больше, так как всех людей анализы были взяты еще неделю назад, только накануне пришел положительный ответ. Сказать сейчас точное количество инфицированных не представляется возможным.

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