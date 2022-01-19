В Коми назвали причины роста коммунальных происшествий

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Причинами роста коммунальных происшествий в Коми являются изношенность сетей и неплатежи. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

В регионе происходят многочисленные инциденты в сфере ЖКХ. На поддержку этой отрасли в 2021 году потратили 5 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы направили на возмещение выпадающих доходов поставщикам. Однако в парламенте считают, что дополнительные средства нужно выделять на модернизацию. По мнению депутатов, это позволит избежать аварий. Отмечается, что именно изношенность сетей является одной из причин подобных ситуаций.

Кроме того, нередко сети не ремонтируют вовремя из-за коммунальных долгов. Общая задолженность по Коми превышает 9 миллиардов рублей. Уточняется, что 5 миллиардов – это долги населения. Другими причинами стали логистические проблемы, вызванные пандемией, а также подорожание угля и мазута.

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Это было связано с устранением утечек и ремонтом трубопроводов