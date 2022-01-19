Ночью в Сыктывкаре отключат электричество

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В ночь на четверг, 20 января, в Сыктывкаре кратковременно отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Эжвинского района.

С полуночи до пяти утра будут кратковременно отключать электроэнергию. Это связано с ремонтными работами. Свет отключат на полчаса в микрорайоне Строитель. Ограничения затронут дома 13/1, 12 а, 17/14 по улице Островского, а также дома 1,2,3,6,8 по улице Эжвинской. Кроме того, на железнодорожном переезде планируют кратковременно отключить светофор.

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