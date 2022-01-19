В Коми 21-летний парень напал на подростка во дворе школы

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывдинском районе 21-летнего местного жителя подозревают в том, что он ограбил 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в декабре прошлого года в Выльгорте. 21-летний местный житель находился возле школы № 2. Молодой человек подошел к 16-летнему школьнику, который держал в руках телефон. Злоумышленник ударил подростка по лицу. После этого фигурант забрал у ученика телефон и беспроводные наушники. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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