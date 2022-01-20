В столице Коми спасатели эвакуировали посетителей ТРЦ «Июнь»

Фото: МЧС Коми

В МЧС Коми сообщили, что 19 января в Сыктывкаре прошли учения по тушению пожара и спасению людей из ТЦ «Июнь». Возгорание по легенде началось в кинотеатре. Чтобы спасти пострадавших, нужно было эвакуировать посетителей.

Для тушения условного пожара привлекли более 60 человек личного состава, а также автоцистерны и автолестницы с аварийно-спасательным автомобилем. Эвакуацию посетителей к моменту прибытия пожарных организовал персонал торгового центра.

В здании осталось десять человек, которых оперативно нашли и передали бригаде скорой помощи.

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