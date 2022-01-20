В Сыктывкаре подорожало дизельное топливо

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре вновь изменились цены на топливо на столичных автозаправках. К огорчению автовладельцев - в сторону увеличения.

По данным издания «Комиинформ», практически без изменений осталась стоимость на горючее на заправках «Движение Коми», а также не менялись цены с конца прошлого года на заправках «Компании 2000».

А вот «Лукойл» поднял цены на все свои позиции.

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 48,26 (был 47,90) плюс 36 коп.

АИ-95 - 50,62 (был 49,98) плюс 64 коп.

100 - 58,57 (был 58,15) плюс 42 коп.

ДТ- 53,98 (был 53,27) плюс 71 коп.

«Компания 2000»

АИ-95 - от 47,60 до 49,50

АИ-92 - от 46,35 до 47,20

ДТ - 66,50 (был 59,70) плюс 6 руб. 80 коп.

«Движение Коми»

АИ-92 - 45,55 (без изменений)

АИ-95 - 47,55 (без изменений)

Ультра ДТ - 69,99 (был 63,24) плюс 6 руб. 75 коп.

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