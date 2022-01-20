В Коми под колесами ПАЗика погиб 31-летний мужчина

Фото: архив "КП"

В Коми трагически погиб молодой мужчина. По данным МВД по Коми, он умер от травм, которые получил в результате наезда на него автобуса.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне, 19 января, около села Зеленец. Полицейским поступила информация о том, что на трассе Сыктывкар — Ухта был сбит человек. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что 43-летний мужчина за рулём ПАЗика наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место ДТП медики экстренно госпитализировали мужчину, но спасти его не удалось: он умер на больничной койке. Ему был всего 31 год.

По данному факту начато разбирательство.

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