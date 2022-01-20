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Происшествия20 января 2022 7:35

Жителя Коми могут посадить на четыре года за создание наркопритона

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте 40-летнего местного жителя подозревают в организации наркопритона, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец несколько месяцев систематически предоставлял знакомым наркоманам свое жилье для употребления дезоморфин. Полицейские провели обыск и нашли шприцы, посуду, блистеры от таблеток, а также другие предметы. Воркутинец и сам употребляет наркотики. Его не раз судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, правоохранители получили признательные и свидетельские показания. Согласно законодательству, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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