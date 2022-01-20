Жительницу Коми заставили поделить квартиру с детьми

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Жительницу Усть-Вымского района обязали оформить квартиры в общую собственность на свое имя и троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2012 году жительнице Микуня выдали дарственный сертификат на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Спустя шесть лет на тот момент уже многодетная мать обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о том, что хочет направить маткапитала на улучшение жилищных условий. Речь шла о покупке жилья. Заявление удовлетворили, и женщине выдали деньги.

В декабре 2018 года женщина нотариально заверила обязательство об оформлении квартиры в общую собственность на свое имя и троих детей. Однако доли на несовершеннолетних так и не были выделены. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Женщину обязали оформить квартиру в общую собственность и определить размеры долей.

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