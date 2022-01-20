Половина населения Коми привилась от коронавируса

Фото: архив КП.

Обнародованы данные по количеству заболевших коронавирусом в городах и районах Коми за последние сутки. Традиционно Роспотребнадзор региона озвучил муниципалитеты-лидеры.

По данным Роспотребнадзора на 20 января в Коми коронавирус подтвержден у 201 пациента. На первом месте Сыктывкар – 56 случаев, на втором Ухта – 46, на третьем Воркута – 13. В Усинске и Сосногорском районе – по 11 случаев. За заболевшими наблюдают медики. Всего в Коми врачи лечат 2 886 человек.

Между тем, по информации Минздрава Коми, по состоянию на 20 января 2022 года в республике против COVID-19 привиты (первым компонентом) 410 509 человек.

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