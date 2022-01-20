В Коми осужденного заставили заплатить 5 миллионов рублей

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

С бывшего директора сыктывкарского управления капремонта взыскали штраф за коррупционное преступление в размере около 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Должник – экс-директор сыктывкарского МУП «Управление капитального ремонта». Он незаконно получил от руководителей управляющих организаций больше 1,5 миллиона рублей. Это была плата за общее покровительство, а также обеспечение эксплуатации жилого и нежилого фонда поселков Нижний Чов и Верхний Чов. Кроме того, экс-директор обязался не предъявлять организациям кредиторской задолженности по договорам, заключенным с управлением.

Пристав уведомила должника о дате составления акта описи и ареста двух принадлежащих ему гаражей. После этого должник полностью погасил штраф. Взыскание исполнительского сбора в размере 340 тысяч рублей выделили в отдельное исполнительное производство.

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