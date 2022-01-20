Фото: Максим КИСЕЛЕВ

С 1 марта по 5 апреля на трех улицах Сыктывкара введут одностороннее движение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения будут действовать во время проведения Чемпионата Мира по хоккею с мячом. Одностороннее движение будет действовать на улице Карла Маркса со стороны Октябрьского проспекта в сторону Коммунистической, на Куратова со стороны Октябрьского проспекта в сторону Первомайской, на Западной со стороны Пушкина в сторону Куратова.

На вышеупомянутом участке улицы Карла Маркса запретят остановку транспорта по четной стороне на всем протяжении участка, а также стоянку по нечетной стороне с 10 вечера до шести утра. На Куратова запретят стоянку, а на Западной – остановку на четной стороне на всем протяжении участка.

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